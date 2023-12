Joop van den Ende: Matthijs van Nieuwkerk moet snel terug op tv

Joop van den Ende heeft veel contact met Matthijs van Nieuwkerk, zegt hij tegen het AD, en spreekt dan ook over diens val. ‘Natuurlijk, juist daarover. Wat is er fout gegaan? Wat heeft hij ervan geleerd? Ik zie hem als een inhoudelijk leider die bij De Wereld Draait Door voor een groep mensen stond, een kunstenaar. En daar staat een organisatorisch leider boven, de werkgever. En te allen tijde is de werkgever verantwoordelijk voor het ontsporen van talent. Denk je dat Simone Kleinsma altijd aardig is? En André van Duin dan? Hij is vaak de liefste persoon ter wereld, maar als een flesje dat essentieel is in een bepaalde scène voor de derde keer niet op de juiste plek staat, dan ontploft hij ook.’

‘Ik vind dat hij zo gauw mogelijk weer het scherm op moet. Maar hij heeft tijd nodig. Ik ben er zeker van dat hij terugkeert en ik hoop zo snel mogelijk. Maar weet wel: hij komt anders terug, hij heeft er van geleerd.’