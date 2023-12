Igone de Jongh voelt zich beter na breuk met Thijs Römer

Igone de Jongh voelt zich een paar maanden na het beëindigen van haar relatie met Thijs Römer weer wat beter. "Ik vind het heel lief dat mensen zich realiseren dat ik een heel zware tijd heb. Maar momenteel zeg ik liever 'heb gehad'. Het is nog moeilijk, maar al vele malen minder dan een paar maanden geleden", zegt de 44-jarige danseres in De Telegraaf-weekendbijlage Vrij.

Römer werd in augustus veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. De acteur ging in hoger beroep. De Jongh maakte na zijn veroordeling bekend dat ze hun relatie had verbroken. Het was een pittige tijd, maar het gaat beter met haar. "En als ik zie wat er allemaal in de wereld gebeurt en waar anderen doorheen gaan... Wat heb ik eigenlijk te klagen? Een beetje liefdesverdriet. Daar kom ik wel overheen."

Wel zegt ze dat het niet makkelijk is. "Maar mijn ellende is wel relatief. Ik mag doen waar ik ontzettend van hou", zegt de danseres doelend op haar werk. "Ik heb een fijn nieuw thuis. En mijn kinderen zijn gezond."

De Jongh, die maandag in première gaat met haar nieuwe voorstelling Beauty Persists, heeft altijd veel steun aan dansen. "Als kind was ik heel erg verlegen. Dansen was een manier om toch mijn gevoel te kunnen uiten. Nog steeds helpt het me tot de kern te komen. Ik dans liever dan dat ik een goed gesprek voer."