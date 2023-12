Zangeres Billie Eilish bevestigt dat ze queer is

Zangeres Billie Eilish heeft bevestigd dat zij queer is. De 21-jarige superster deed dit op de rode loper bij het Variety's Hitmakers Event in Los Angeles, waar Eilish werd gevraagd naar haar coming out. In een interview in de Power of Women-editie van het blad, die vorige week uitkwam, vertelde de zangeres dat zij op vrouwen valt. "Ik wilde er geen groot ding van maken", stelde Eilish op de rode loper van Variety. "Maar ik dacht ook: was dat niet duidelijk dan? Ik wist niet dat mensen het niet wisten. En ik geloof ook niet in dat soort labels. Ik vraag me vooral af: waarom kunnen we niet gewoon leven? Ik ben dit al lang. Ik heb er gewoon niet over gepraat. Whoops." Eilish vindt het overigens ook niet erg dat de hele wereld het nu weet omdat het in Variety stond. "Maar ik las het zelf terug en dacht: oh ja, nu ben ik blijkbaar officieel uit de kast gekomen. Maar het is leuk dat mensen het nu weten. Ik ben van de vrouwen." 'Aangetrokken, en geïntimideerd' In het interview stelde de zangeres onder meer dat zij "niet alleen diepe connecties voelt met de vrouwen in mijn leven, maar ik voel me ook fysiek tot hen aangetrokken. Tegelijkertijd voel ik me echter ook geïntimideerd door vrouwen, door hun schoonheid en hun aanwezigheid." Op het Hitmakers Event won de zangeres de prijs voor Filmlied van het Jaar, voor haar nummer What Was I Made For uit de megahit Barbie.