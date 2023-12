KISS introduceert, als eerste Amerikaanse band, digitale avatars

De Amerikaanse band KISS heeft zaterdagavond, tijdens het laatste optreden ooit van de groep, digitale avatars van zichzelf geïntroduceerd. Dat melden Amerikaanse media. De groep van zanger Gene Simmons lijkt daarmee de weg vrij te maken voor een serie digitale concerten, zoals de Zweedse band ABBA ook maakte voor een permanente show in Londen. KISS is de eerste Amerikaanse groep die zichzelf op deze manier vereeuwigd heeft.

De introductie van de avatars was tijdens het afscheidsapplaus in de Madison Square Garden in New York. Oprichters Simmons en Paul Stanley, gitarist Tommy Thayer en drummer Eric Singer verlieten het podium, waarna er opeens digitale versies van de muzikanten verschenen. Deze avatars speelden vervolgens als toegift het lied God Gave Rock And Roll To You.

De digitale versies van de muzikanten waren verzorgd door een samenwerking van Pophouse Entertainment, het bedrijf van ABBA-zanger Björn Ulvaeus die ook de digitale ABBA-show maakte, en het bedrijf Industrial Light & Magic van regisseur George Lucas, de man achter de Star Wars-films. In een statement lieten de twee bedrijven zaterdagavond weten dat "op deze manier Kiss kan doorleven in de eeuwigheid. Op deze manier kan Kiss in de toekomst zelfs op meerdere plaatsen tegelijk optreden." De avatars werden gemaakt door de band te laten spelen met speciale pakken met allemaal digitale plakkertjes.

Twintig studioalbums

De groep kondigde de afscheidstournee in 2018 aan en begon daar in 2019 mee. De band deed ook meerdere keren Nederland aan met de End of the Road World Tour, in juni voor het laatst. Hoewel KISS meerdere shows aan de tournee bleef toevoegen, zwoer Simmons (74) onlangs in muziekblad Rolling Stone dat het na New York echt klaar is.

KISS heeft twintig studioalbums uitgebracht. De laatste, Monster, kwam uit in 2012. De groep scoorde hits als I Was Made For Lovin' You, Sure Know Something, Detroit Rock City en Rock And Roll All Nite.