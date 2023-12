Leven van Eva Crutzen is kleurlozer sinds dood Wimie Wilhelm

Het leven van Eva Crutzen is kleurlozer sinds het overlijden van haar vriendin en regisseur Wimie Wilhelm half september. Dat vertelde de 36-jarige actrice maandag in het radioprogramma Wat blijft van Omroep Human.

Zij kenden elkaar al ruim tien jaar. Crutzen droeg het Gouden Kalf dat zij eind september kreeg in het programma Khalid & Sophie op aan Wilhelm. "Als je iemand verliest, dan moet je je echt weer even op een nieuwe manier verhouden tot alle dingen", zei Crutzen in het radioprogramma. "Ik vind een mooie metafoor dat als je iemand verliest, dat dan op de kleurplaat van het leven opeens een zwarte inktvlek komt. Dat klinkt heel dramatisch. Maar als je heel verdrietig bent, is het leven wat kleurlozer dan normaal."

Wilhelm was bij het grote publiek als actrice bekend van onder meer Baantjer en haar rollen in films als Antonia en Zwartboek. Maar in de theaterwereld was ze bekender als regisseur. Ze begeleidde grote namen als Richard Groenendijk en Brigitte Kaandorp, maar ook jonge talenten die zich bijvoorbeeld aanmeldden voor het Amsterdamse Kleinkunst Festival.

Met Crutzen maakte Wilhelm een aantal theaterprogramma's. "Ik vertrouwde haar in haar smaak, in haar kunde, in haar zijn", vertelde Crutzen maandag in Wat blijft. "Zij wist, altijd aan haar keukentafel, een sfeer te creëren waarin je je veilig voelde. Ze was heel direct, je kon alles met haar delen, zij had nooit ergens een oordeel over."