NVJ: Evers leverde met Eindstrijd-bericht goed journalistiek werk over racisme koning Charles

Journalistenvakbond NVJ staat volledig achter Rick Evers en stelt dat de royaltyverslaggever met het publiceren van omstreden pagina's uit het boek Eindstrijd, over het Britse koninklijk huis, "uitstekend journalistiek werk heeft geleverd". Dat zegt algemeen secretaris Thomas Bruning maandag in een reactie aan het ANP. De NVJ helpt Evers ook met juridische bijstand als hij deze nodig zou hebben.

Evers publiceerde op X pagina's uit de Nederlandse vertaling van het boek Endgame. Hierin was te lezen dat in het verleden de toenmalige prins Charles, de huidige koning, opmerkingen zou hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, de zoon van Harry en Meghan. Deze zin staat niet in het Britse origineel, waardoor de Nederlandse vertaling groot nieuws werd.

The Times meldde maandag op basis van bronnen bij de Britse uitgeverij dat er vermoedelijk twee versies van het manuscript naar de Nederlandse uitgeverij Xander zijn verstuurd, eentje mét en eentje zonder de naam van Charles bij de beschuldiging. Xander Uitgevers wil dat Evers zijn bericht op X verwijdert, maar de royaltywatcher weigert dit te doen.

Nieuwswaardig

"Rick Evers heeft zijn werk als journalist zeer goed gedaan", stelt NVJ-voorman Bruning. "Het is een belastende uitspraak over het Britse koningshuis. Hij heeft die uitspraak op een volstrekt legitieme manier in zijn bezit gekregen, hij heeft zich aan het embargo gehouden. Er is geen enkele reden waarom de uitgever Evers zou mogen terugfluiten." Het feit dat de kwestie inmiddels wereldwijd media-aandacht kreeg, bewijst volgens Bruning alleen maar hoe nieuwswaardig de omstreden zinnen zijn.

Xander Uitgevers heeft de eerste versie van de Nederlandse vertaling inmiddels uit de handel genomen. De nieuwe versie, zonder de namen bij twee beschuldigingen van opmerkingen over de huiskleur van Archie, wordt over een week weer in de Nederlandse boekwinkels verwacht.