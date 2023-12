Herman Brusselsman rookt weer

De titel van zijn nieuwe boek ‘Ex-roker’ is al achterhaald nog voor het verschijnt: Herman Brusselmans (66) rook weer. De schrijver was in oktober in Belgie het gezicht van Stoptober, een campagne om de sigaret af te zweren. Het lukt hem een maand, maar ondertussen rookt hij weer.

Brusselmans vindt het zelf wel jammer dat hij na een maand pauze opnieuw naar zijn Marlboro Light grijpt, maar doet dat zeker niet in het geniep. "Sindskort rook ik weer. Af en toe. Zo’n vijf sigaretten per dag. Dat is natuurlijk veel meer dan geen, maar toch nog een groot verschil met de voorbije decennia. Ik kom van 35 sigaretten per dag.”