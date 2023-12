Verzon Maxime Meiland verkrachting? Vermeende verkrachter eist dat boek uit de handel wordt gehaald

Maxime Meiland heeft een heel boek geschreven rond haar verkrachting door 'een ex-bajesklant' zoals de achterflap vermeldt. Die vermeende verkrachter stapt nu naar voren en eist dat het boek uit de handel wordt gehaald, omdat ‘de beschuldiging vals en kwaadaardig’ is.

In haar biografie Maxime Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig , die ze samen met Jan Dijkgraaf schreef, beschrijft ze hoe ze in de bosjes werd getrokken, uitgekleed en verkracht. In de titel is bewust voor 'misbruikt' gekozen en niet 'verkracht', maar in het boek zelf gaat het wel degelijk over verkrachting.

De man die dat gedaan zou hebben, stelt nu in Story dat het heel anders is gegaan. "In de bosjes bleek Maxime meer ervaren dan ik, merkte ik aan de dingen die ze bij me deed. Ze zat later bovenop me. Dat lijkt me niet echt een verkrachtingssituatie.”

Topadvocaat Peter Schouten staat de man bij, die een sommatie heeft gestuurd waarin staat dat ze tot vandaag 17.00 uur de tijd heeft om te reageren. "Pas als alle passages waarin mijn cliënt valselijk beschuldigd wordt en naar waarheid zijn aangepast, mag het boek weer verkocht worden”, aldus advocaat Schouten tegen het AD.

"Het is evident dat mijn cliënt ernstige reputatieschade heeft opgelopen bij personen die hem kennen, en personen uit zijn leefomgeving die hem kunnen herkennen uit het boek, ook al wordt hij daarin niet onder zijn eigen naam vermeld’, schrijft Schouten in de sommatie. "Door zo te handelen heeft u het hem onmogelijk gemaakt onbevangen te leven."

Van de Meilandjes is er nog geen reactie.