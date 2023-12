Serena Williams gebruikt borstmelk om verbrande huid te verlichten: “Het werkt overal voor”

Voormalig toptennisser Serena Williams (42) heeft een ongebruikelijke manier gevonden om haar zonverbrande huid mee in te smeren, en dat deelt ze uiteraard graag met al haar volgers op TikTok. Ze dept haar eigen borstmelk onder de ogen. “Het werkt echt!”, aldus de 23-voudig Grand Slam-winnares. Toch is niet iedereen het hiermee eens in de commentsectie, schrijft HLN.

“Ik ben helemaal verbrand onder mijn oog. Lange geschiedenis, maar het kwam door het gebruik van retinol en mijn gevoelige huid”, legt Serena Williams uit aan haar volgers. Ondertussen schudt ze met een flesje borstmelk en brengt ze de vloeistof zorgvuldig aan onder haar ogen.

De tennisster, die recent haar tweede kind verwelkomde met echtgenoot Alexis Ohanian, legt uit dat de borstmelk hielp bij haar kinderen voor allerlei kwaaltjes en besloot het zelf uit te proberen. “Ze zeggen dat je de melk overal moet aanbrengen, en ik heb veel melk over. Ik ga het een week of zo proberen en laat jullie weten hoe het gaat. Maar het voelt nu al beter, want het deed pijn.”

Ze heeft de onderstaande video een week na het opnemen gepost op TikTok met de volgende woorden: “Oké, is dit totaal bizar? Na een week mijn eigen borstmelk aan te brengen onder mijn oog, kan ik zeggen dat het werkt”. Ze vraagt hierbij haar volgers om hun mening hierover. “Ik ben benieuwd naar jullie gedachten. Maar wees aardig.”

“Ben ik de enige die zich hier vragen bij stelt? Waarom willen sterren altijd doen alsof ze iets revolutionairs ontdekt hebben? Wat is er plots mis met aloë vera?”, reageert iemand. Anderen lieten dan weer weten dat Serena Williams beter andere middeltjes kan gebruiken dan haar eigen borstmelk: “Probeer de volgende keer castorolie om je zonnebrand mee te behandelen. Het is een wondermiddel. En daarvan is het effect effectief bewezen.”