Eva Jinek neemt vroege avond op NPO 1 over met eigen show

Eva Jinek neemt vanaf september volgend jaar het tijdslot van 19.00 uur over op NPO 1 met haar eigen show. Dat bevestigt een woordvoerder van de AVROTROS aan het ANP na berichtgeving hierover van het AD. Momenteel is de talkshow Khalid & Sophie (BNNVARA) op dit tijdstip te zien. Jinek zal de maandag tot en met donderdag voor haar rekening nemen. Het AD meldt op basis van bronnen dat Op1, dat nu later op de avond te zien is, ermee stopt. Volgens de krant zou Khalid & Sophie het tijdslot van Op1 overnemen en dus later op de avond te zien zijn. De NPO laat weten hier pas op te willen reageren "als er meer duidelijk is over de totale programmering van NPO 1 in 2024/2025". "Daarover zijn we op dit moment nog met de omroepen in gesprek. Vanzelfsprekend zullen wij als NPO ervoor zorg dragen dat de pluriforme journalistieke programmering ook in 2024/2025 volledig tot zijn recht komt." Ook BNNVARA kan hier nog niets over zeggen, laat een woordvoerder weten. Omroep AVROTROS maakte in juli bekend dat Jinek RTL verlaat en met de omroep gaat samenwerken. De presentatrice keert daarmee voor minimaal vier jaar terug naar de publieke omroep. Toen werd bekend dat het om een nieuw programma zou gaan waarin actualiteiten en cultuur centraal staan.