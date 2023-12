Charles Groenhuijsen: we gaan nog zes maanden knallen bij Op1

Charles Groenhuijsen heeft woensdagavond bevestigd dat Omroep MAX heeft gehoord dat Op1 gaat stoppen. De presentator zei dat het nieuws "rauw op het dak" is gevallen, maar dat ze nog zes maanden gaan "knallen". "Tot onze verbazing en ons ongenoegen hoorden wij vandaag dat er morgen een persbericht verschijnt waarin de NPO bekend gaat maken dat BNNVARA een talkshow gaat maken op ons, op dit tijdstip", zei Groenhuijsen. "Dat valt ons rauw op het dak, maar u bent nog niet van ons af. We gaan nog zes maanden knallen." Het AD schreef woensdag op basis van bronnen dat Op1 vanaf september verdwijnt en dat Khalid & Sophie van de vooravond doorschuift naar dat tijdslot. De AVROTROS bevestigde na berichtgeving van de krant dat Eva Jinek van maandag tot en met donderdag een programma gaat maken om 19.00 uur. De NPO wilde de verschuivingen niet bevestigen en zei pas te reageren als "er meer duidelijk is over de totale programmering van NPO 1 in 2024/2025". Een woordvoerder laat woensdagavond desgevraagd weten niets toe te voegen te hebben aan die reactie en er donderdag inhoudelijk op terug te komen.