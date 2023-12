Prinses Amalia wordt 20 jaar

Prinses Amalia wordt donderdag 20 jaar. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een nieuwe foto van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijgegeven.

De foto is in december 2022 gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere beelden van deze sessie, geschoten door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk, werden eerder al gepubliceerd. Amalia poseert in een zwarte blazer voor een spiegel met haar handen deels over elkaar. Om haar nek draagt de prinses een ketting met diverse bedeltjes eraan, onder meer in de vorm van een hartje, een sterretje en een oogje.

Over hoe de Prinses van Oranje haar tienerjaren vaarwel zegt, wil de RVD geen uitspraken doen, omdat de verjaardag een privéaangelegenheid betreft.

Net als in het jaar dat zij 19 werd, richtte de prinses zich ook in de afgelopen twaalf maanden primair op haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel zij vanwege haar studie opnieuw afzag van de uitkering waar zij als troonopvolgster recht op heeft, voerde ze toch enkele taken uit die bij haar functie van Prinses van Oranje horen.

Eind januari ging prinses Amalia samen met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima op reis naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het bezoek stond in het teken van de kennismaking met dit deel van het Koninkrijk. Samen met haar vader bezocht Amalia onder meer een voetbalacademie op Aruba. Met haar moeder leerde ze over energievoorzieningen op Saba.