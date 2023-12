Woordvoerder Van Nieuwkerk ‘heeft geen nieuws’ in stoelendans NPO

De woordvoerster van Matthijs van Nieuwkerk "heeft geen nieuws" over de toekomst van de presentator. Dat laat zij donderdagochtend weten, in reactie op het nieuws van de stoelendans bij de NPO begin 2024.

Het programma Op1 verdwijnt van televisie. Het AD meldt dat Khalid & Sophie naar de late avond gaat. AVROTROS meldde woensdagavond dat Eva Jinek een nieuw programma gaat maken in de vooravond. AD stelt dat Van Nieuwkerk misschien de vrijdag voor zijn rekening gaat nemen. De NPO liet woensdag weten donderdag met een inhoudelijke reactie te komen op de stoelendans. Van Nieuwkerk is al bijna een jaar niet meer op televisie te zien, sinds de Volkskrant een artikel publiceerde over een angstcultuur bij zijn vroegere programma De Wereld Draait Door. De laatste maanden lijkt hij langzaam maar zeker weer aan het werk te gaan. Zo interviewde hij Anouk over haar nieuwe plaat en deed boekpresentaties van Bart Chabot en Özcan Akyol. De NPO stelde altijd de resultaten van het onderzoek van Martin van Rijn naar de werkcultuur bij de NPO af te willen wachten. Die resultaten worden in januari verwacht. De commissie heeft al laten weten alleen algemene conclusies te doen over de werkcultuur en verwacht geen namen te gaan noemen.