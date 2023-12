Boze Hugo Logtenberg over kwestie Op1: zo ga je niet met mensen om

Voormalig Op1-presentator Hugo Logtenberg heeft "vol verbazing" de berichten gelezen dat de NPO 1-talkshow gaat stoppen. Dat heeft hij donderdag gezegd in het Mediaforum op NPO Radio 1. "Het is bijna knap dat je dit zo weet te verprutsen, als publieke omroep maar ook als betrokken omroepen. Dat vind ik echt ongehoord", zegt hij over de wijze waarop het nieuws over het einde van Op1 naar buiten is gekomen. Het AD berichtte woensdag over het einde van Op1. Presentatoren en werknemers van de talkshow moesten het nieuws ook via de krant vernemen. Volgens Logtenberg is "alles, werkelijk alles" misgegaan wat betreft de communicatie daarover. "Moet je voorstellen hoe het is voor alle betrokkenen, presentatoren, betrokken redacteuren, eindredacteuren, die daar met ziel en zaligheid aan werken", aldus Logtenberg. "Dan moet je via de site van het AD lezen... en dan moet Charles Groenhuijsen zeggen dat hij heeft gehoord dat morgen, dus een dag later, een persbericht zou gaan komen. Dat is echt een schande." Groenhuijsen presenteerde woensdagavond Op1, waarin hij zei dat het nieuws over het stoppen van de talkshow hem "rauw op het dak" was gevallen. Logtenberg vindt "dat je zo niet met mensen omgaat". "Noem een ander bedrijf waar dit kan", zegt hij. Logtenberg presenteerde Op1 sinds de start van de talkshow in 2020 namens omroep BNNVARA. In de zomer van 2022 stopte hij daarmee. Op1 is iedere werkdag te zien bij NPO 1.