Fans willen dat Netflix onsmakelijke grap van Ricky Gervais schrapt over zieke kinderen

Het is altijd lachen met Ricky Gervais, maar het zit op het randje. En soms gaat het erover. Dat lijkt nu het geval te zijn bij een grap over kinderen met kanker. Al ruim 4000 kijkers hebben een petitie getekend om ervoor te zorgen dat Netflix de bewuste scène uit de show haalt.

Gervais spot in de show 'Armageddon' met terminaal zieke kinderen. Hij noemt hen 'kaalkopjes' en vindt het stom dat ze bij de Make-A-Wish Foundation een videoboodschap van hem wensen. “Waarom wens je niet om beter te worden? Wat, ben je ook fucking achterlijk?”

Gervais, ook bekend van The Office, deelde het fragment op social media, maar kreeg veel boze reacties. Zo reageert Ashley Cain van de realityreeks ‘The Challenge’, die zelf een acht maanden oud dochtertje aan kanker verloor: “Ik was eigenlijk een fan van Ricky Gervais. Maar nadat ik met mijn gezin naar zijn show keek en meerdere grappen hoorde over terminaal zieke kinderen, moest ik de tv afzetten”, aldus de realityster. “Sommige dingen zijn gewoon niet grappig, zeker voor de ouders die achterblijven. Zoveel dingen kunnen je je carrière kosten en toch is het oké om grappen te maken over stervende kinderen? Ik ben hier zo boos om!”

Anderen schrijven: “Ik snap niet dat ook maar iemand dit grappig vindt. Zo erg.” En: “Het is afschuwelijk dat dit gedeeld mag worden op sociale media.”