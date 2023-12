Producent Op1 over stoppen talkshow: dit is zo respectloos gegaan

De wijze waarop medewerkers van talkshow Op1 hebben moeten vernemen dat het programma stopt, is "respectloos". Dat zegt Mirei Franssen, managing director van het bedrijf dat de talkshow produceert, tegen de Volkskrant. Het AD maakte woensdagavond op basis van bronnen bekend dat de talkshow na de zomer van volgend jaar stopt en dat de BNNVARA-talkshow Khalid & Sophie het tijdslot overneemt. "Natuurlijk weten we dat programma's soms stoppen", zegt Franssen van TVBV tegen de krant. "Maar dit is zo respectloos gegaan: alle redacteuren, producers en presentatoren moesten via een krant vernemen dat ze hun baan kwijtraken." WNL, Omroep MAX en de EO vullen de huidige avonden van Op1. Franssen stelt dat de betrokken partijen naar elkaar wijzen. "De NPO zegt dat het besluit met de omroepen is besproken. Maar Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, zegt dat hij door het nieuws is overrompeld." De NPO liet eerder donderdag weten de wijze waarop het nieuws naar buiten is gekomen te betreuren. "Gistermiddag zijn helaas via de media veranderingen in de huidige programmering uitgelekt voordat de betrokken medewerkers van de verschillende redacties konden worden geïnformeerd", was in een persbericht te lezen. "Daardoor is het zorgvuldige proces dat wij samen met de omroepen voeren verstoord en dat betreuren wij zeer." Het gat dat Khalid & Sophie achterlaat op de vooravond wordt opgevuld door Eva Jinek. Zij presenteert van maandag tot en met donderdag voor omroep AVROTROS vanaf september een nieuw actueel praatprogramma.