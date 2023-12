AD: Matthijs van Nieuwkerk tekent contract van vier jaar bij RTL

Matthijs van Nieuwkerk (63) tekent een contract van vier jaar bij RTL. Dat meldt het AD op basis van bronnen. De presentator begint vanaf 1 januari bij de commerciële zender. De presentator gaat volgens de krant onder andere een programma presenteren "waarmee hij op zondag terugkijkt op de afgelopen week". Deze show "gaat gepaard met muziek" en is vanaf april volgend jaar te zien. Van Nieuwkerk raakte vorig jaar in opspraak nadat de Volkskrant een onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen bij 'zijn' programma De Wereld Draait Door. De krant sprak tientallen medewerkers, die spraken van onder meer "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen". De presentator stopte in november vorig jaar bij BNNVARA. "Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", zei hij tegen het ANP. "Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt."