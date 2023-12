Bob Dylan verkoopt landhuis in Schotland voor 4,6 miljoen euro

Bob Dylan heeft zijn fraaie landhuis in de Schotse Hooglanden verkocht. Onder meer de BBC meldt dat de zanger Aultmore House voor ruim 4 miljoen pond (omgerekend zo'n 4,6 miljoen euro) heeft verkocht. De 82-jarige zanger kocht het huis in 2006 samen met zijn broer David Zimmerman. Het landgoed heeft meerdere ontvangstruimten, elf badkamers en meer dan tien slaapkamers. Het huis is daarnaast omgeven door een terrein van 25 hectare groot. Volgens de BBC is het landgoed gekocht door whiskyproducent Angus Dundee Distillers. Voordat Dylan het huis kocht, werd de plek onder meer gebruikt als trouwlocatie. Ook was het landgoed te zien in de BBC-serie Monarch of the Glen.