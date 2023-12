Onthullende docu over Gérard Depardieu: “Ik weeg 124 kg, maar als ik een erectie heb is het 126”

Ooit was hij in Frankrijk heilig. Van zijn status is niets meer over. Door zijn flirt met Poetin en Noord-Korea, maar vooral door zijn ongebreidelde neiging vrouwen te belagen.

“Ik weeg 124 kg, schat. Maar als ik een erectie heb, is het 126”, zegt Gérard Depardieu waarna hij een vrouw bij de schouder vastneemt. Het is één van de vele expliciete scènes uit de trailer van een nieuwe documentaire van het Franse reportagemagazine Complément d’enquête, die donderdag om 23 uur uitgezonden wordt op France 2, schrijft HLN. De nooit eerder vertoonde beelden werden gemaakt door de Fransman Yann Moix, die Depardieu in 2018 volgde in Noord-Korea. De Franse acteur was er als eregast uitgenodigd door het regime dat toen haar 70ste verjaardag vierde.

“Vrouwen houden van paardrijden”, zegt Depardieu voor de lens van de camera terwijl hij in een manege enkele vrouwen te paard aanschouwt. “Dan kunnen ze met hun clitoris tegen het zadel wrijven. Daar genieten ze ontzettend van. Het zijn sletten.” Even later komt een 10-jarige meisje op een pony aangereden. “Als het paard galoppeert, gaat zij ook genieten. Goed zo meisje, doe zo voort”, roept Depardieu haar na. “Zie je, ze kriebelt zichzelf.” En zo gaat het maar door.

Tegen Depardieu lopen meerdere aanklachten wegens seksueel geweld. Een rechtbank in Parijs voert al een onderzoek naar Depardieu voor verkrachting en seksuele agressie.