Robert ten Brink gelooft dat relatie ‘vanzelf moet gaan’

Robert ten Brink en zijn vrouw Roos zijn na bijna 43 jaar huwelijk nog steeds erg blij met elkaar. Een relatiegeheim kan het koppel niet noemen, maar de presentator zegt wel dat hij vindt dat een relatie "vanzelf moet gaan".

"Ik denk niet dat er een geheim is. We kunnen nog steeds heel erg lachen samen. Dat klinkt misschien als een cliché, maar lachen lost heel veel op", zegt Roos in De Telegraaf-weekendbijlage Vrouw. "Waar ik niet in geloof, is dat mensen zeggen: 'Je moet er wel aan blijven werken.' Ik denk echt dat het vanzelf moet gaan", vult haar man aan. Volgens Roos helpt het ook dat ze met hun vijf dochters een "enorm gezin" hebben. "Je kinderen houden je scherp, op alle vlakken, en dat is prettig", vindt ook Robert. Van verleidingen heeft het stel naar eigen zeggen geen last. "Ik denk dat de verleiding overal is, of je nu voor televisie werkt of voor ABN, maar het is maar net hoe je jezelf instelt", zegt Robert. "Ik zie wel mensen om me heen die daardoor hun leven een beetje ruïneren. Mannen van mijn leeftijd die gaan scheiden en dan ineens een jonge vriendin hebben. Ik vind dat toch een beetje losers. Het lijkt mij afschuwelijk om met iemand te zijn die geen benul heeft van de dingen die jij allemaal hebt meegemaakt."