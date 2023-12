Barbie, Oppenheimer en Succession leiden Golden Globes-nominaties

De films Barbie en Oppenheimer maken bij de uitreiking van de Golden Globes begin volgend jaar de meeste kans op een prijs. De twee zomerhits zijn respectievelijk in negen en acht categorieën genomineerd. Bij de televisieseries maakt Succession de meeste kans op een Golden Globe met nominaties in vijf categorieën.

Barbie en Oppenheimer, samen ook wel Barbenheimer genoemd omdat ze tegelijkertijd uitkwamen in de bioscoop, maken onder meer kans op de Golden Globe voor beste film. Zij nemen het in de filmcategorie op tegen onder meer Killers of the Flower Moon, Maestro (Drama) en Poor Things en Air (Musical of Comedy). Onder anderen Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Cailee Spaeny en Carey Mulligan maken kans op de prijs voor beste hoofdrolspeelster in een film. Bij de acteurs zijn onder anderen Cillian Murphy, Bradley Cooper, Nicolas Cage en Timothée Chalamet genomineerd.

De HBO Max-serie Succession maakt in vijf categorieën kans op een beeldje, onder meer in die voor beste dramaserie. Brian Cox, Kieran Culkin en Jeremy Strong uit de serie zijn alle drie genomineerd voor een Golden Globe voor beste hoofdrolspeler in een tv-serie. Bij de actrices gaat het tussen onder anderen Selena Gomez, Elle Fanning en Rachel Brosnahan.

De prijzen worden op 7 januari uitgereikt in het Beverly Hilton in Beverly Hills. De uitreiking is volgend jaar te zien op de Amerikaanse zender CBS en streamingdienst Paramount+.