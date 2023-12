Johan Derksen wil geen VI-liveshows in Ziggo Dome meer doen

Johan Derksen vindt het na twee edities van Vandaag Inside Live in de Ziggo Dome in Amsterdam genoeg. Hij doet niet mee aan een eventuele derde editie, zei de tv-analist maandag in Vandaag Inside op SBS6. "Ik heb het nu twee keer gedaan en het twee keer niet naar m'n zin gehad", zo zei de 74-jarige Derksen een dag nadat het VI-trio in de Amsterdamse concerthal stond. Volgens Derksen bestaat het succes van Vandaag Inside uit "een klein formatje met mensen die in je nek zitten te hijgen". "Dat past niet in zo'n grote zaal", vindt hij. "En ik vind het ook op de rand van hoogmoedswaanzin, om zoiets te doen. Ik zat daar gisteren aan die tafel te kijken en ik waande me in zo'n jaarlijks feest van de middelbare school en dat iedereen een sketchje deed. Dan laat je de mensen 70 euro betalen en dan zing jij met een scheidsrechter die ook niet kan zingen een liedje", zei Derksen tegen presentator Wilfred Genee. Genee probeerde de liveshow vervolgens nog enigszins te redden door te zeggen dat alle bezoekers "een wereldavond" gehad zouden hebben. Hij hield zelf ook "veel lol" over aan de avond en kreeg naar eigen zeggen alleen maar leuke reacties. Derksen stelde dat Genee dan beter een fandag kan organiseren. "Nee, ik doe niet meer mee", besloot hij. Tijdens de show bespraken Derksen, Genee en René van der Gijp de hoogte- en dieptepunten van 2023. Ook waren er optredens van onder anderen Danny Vera en Marco Schuitmaker. Een registratie wordt later deze maand uitgezonden op televisie.