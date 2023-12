King Charles koos een homeopaat en kruidendokter als hofarts

Koning Charles heeft in medische kringen enkele wenkbrauwen doen fronsen met zijn benoeming van dr. Michael Dixon tot hoofd van de koninklijke medische huishouding. Dixon is een parttime huisarts met een bijzondere interesse in complementaire en alternatieve geneeswijzen, met name homeopathie. Hij gelooft ook in kruiden. In een artikel betoogde hij datbidden kan helpen bij gelovige patienten.

Hij vervangt de arts van koningin Elizabeth II, Sir Huw Thomas , die adviserend arts en gastro-enteroloog is bij het St Mary's Hospital London en hoogleraar gastro-intestinale genetica aan het Imperial College London.

Van een toparts naar een kruidendokter.