Jennifer Aniston had nog contact met Matthew Perry op sterfdag: “Hij was gelukkig”

Volgens Jennifer Aniston (54) ging het goed met Matthew Perry vlak voor hij stierf. Ze stuurde hem op die dramatische dag nog een bericht. Aan Variety laat ze weten dat Perry gelukkig was.

"Hij was gestopt met roken", vertelt de actrice, die volgens Perry 'nog het meest van zich liet horen' als hij in de problemen zat. "Hij was weer in shape aan het raken. Hij was vrolijk, dat is alles wat ik weet. Hij had geen pijn, hij had geen problemen. Hij was vrolijk."

Ze vertelt verder: "Ik wil dat mensen weten dat hij gezond was. Hij had een doel. Hij werkte zo hard aan zichzelf. Ik mis hem ontzettend. Dat doen we allemaal. Jeetje, wat maakte hij ons hard aan het lachen."

Matthew Perry - Chandler in Friends - werd in oktober dood in zijn jacuzzi aangetroffen. De acteur, die 54 jaar werd, kampte decennialang met verslavingen.