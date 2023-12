Intimiteitscoördinator, nee bedankt

Jennifer Aniston wil geen hulp bij seksscènes. Zo vertelde ze aan het Amerikaanse tijdschrift Variety dat ze het zonder intimiteitscoördinator wilde doen tijdens een seksscène met Jon Hamm voor de serie 'The Morning Show'. Ze komt uit een “oude tijd”. ‘Wat betekent dat?’ vroeg ze aan haar collega’s op de set. "Ze zeiden: 'Iemand vraagt ​​of alles goed met je gaat', en ik zei: 'Alsjeblieft, dat is al beschamend genoeg!' We zijn ervaren, we kunnen het aan." Intimiteitscoördinatoren ondersteunen de regisseur en acteurs bij de uitvoering van intieme scènes om ervoor te zorgen dat deze zich in een veilige omgeving afspelen. Aniston voelde zich altijd op zijn gemak tijdens het filmen. "Jon was zo'n heer."