Slagter: Leeflang praat donderdag met hele redactie van Op1

NPO-voorzitter Frederike Leeflang heeft donderdag een gesprek met de hele redactie van het programma Op1. Dat heeft Jan Slagter, de baas van Omroep MAX, dinsdag laten weten. Leeflang had maandag een gesprek met de directies van de EO, WNL en MAX, de drie omroepen die samen Op1 maken. Dinsdag sprak de NPO-baas met een afvaardiging van Op1. "Inhoudelijk kunnen we er nog niets over zeggen", aldus Slagter. Een week geleden meldde het AD dat Op1 volgend jaar stopt, maar dit was bij de medewerkers van het programma zelf nog niet bekend. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakte het nieuws de volgende dag wereldkundig via een persbericht. Het feit dat de redactie niet al eerder op de hoogte was gesteld van het besluit van de NPO leidde tot woedende reacties, ook van de drie omroepen die het programma maken. Ook de NVJ en demissionair staatssecretaris voor Cultuur en Media Steven van Weyenberg veroordeelden de gang van zaken.