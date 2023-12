PowNed klaagt bij OM over onderzoek naar aanval op Ameland

Omroep PowNed heeft bij het Openbaar Ministerie een klacht ingediend over de voortgang van het onderzoek naar het 'sunneklaasincident' op Ameland. Dat heeft advocaat Jens van den Brink dinsdagavond laten weten. In een brief stelt de advocaat dat "de politie geen of nauwelijks onderzoek heeft gedaan, ondanks de ernst van de feiten." De raadsman stelt in de brief namens de omroep dat de auto van PowNed die werd geramd na een week nog niet is onderzocht. "Terwijl dit onderzoek vrij gemakkelijk had kunnen leiden tot een match met de auto die op hen in is geramd", aldus de advocaat. "Tot op heden is geen verzoek gekomen om de auto te onderzoeken." Omdat de auto niet is onderzocht, "vreest PowNed dat het onderzoek ook verder niet van de grond is gekomen." De advocaat en de omroep vinden het ook raar dat er "niet is gereageerd op de aangifte van PowNed en zijn medewerkers, en er is geen vervolggesprek ingepland waarin verklaringen kunnen worden afgenomen." PowNed en zijn advocaat willen hierover een gesprek met het Openbaar Ministerie. "PowNed had verwacht dat de kwestie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en snelheid zou worden opgepakt. Zeker na het verzuim door de politie op Ameland. Maar ook nadien blijkt dat justitie en politie de zaak kennelijk zonder enige urgentie benaderen", schrijven zij in de brief. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland laat dinsdagavond weten de brief te hebben ontvangen. "We gaan een reactie sturen", stelt een woordvoerder. De politie Noord-Nederland liet dinsdag weten nog niets te kunnen zeggen over de voortgang van het onderzoek. Er zijn nog geen verdachten op het oog en nog geen aanhoudingen verricht. De politie wilde niet reageren op de vraag waarom de auto nog niet is onderzocht of waarom de journalisten nog niet zijn benaderd. Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz zei vrijdag dat "je met je poten van de pers moet afblijven". Zij stelde dat journalisten verslag mogen doen van het sunneklaasfeest, ook als eilanders dat niet leuk vinden. Journalistenvakbond NVJ laat dinsdag weten "dat dit onderzoek prioriteit moet krijgen. Vanaf het eerste moment is de politie niet voortvarend te werk gegaan."