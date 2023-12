Actrice die Gerard Depardieu als eerste beschuldigde van seksueel misbruik, stapt uit het leven

De Franse Emmanuelle Debever, een van de eerste actrices die klacht indiende tegen Gérard Depardieu wegens seksueel misbruik, is vorige week op 60-jarige leeftijd overleden. Vermoedelijk is ze uit het leven gestapt, meldt 20Minutes.

In 2019 postte de actrice op haar Facebookpagina dat ze op 19-jarige leeftijd werd aangerand door Gérard Depardieu, die toen 33 was. Dat gebeurde op de filmset van de Frans-Poolse film ‘Danton’ van regisseur Andrzej Wajda. “Ik speelde Louison, de zeer jonge vrouw van Danton”, schreef ze in de post. “Het monster veroorloofde zichzelf allerlei zaken tijdens de opnames”, schreef de actrice, verwijzend naar seksueel misbruik door Depardieu. “Misbruik maken van de privacy in een rijtuig. Hij liet zijn grote poot onder mijn rok glijden, zogezegd om mij een beter gevoel te geven.”