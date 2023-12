Netflix geeft voor het eerst meer kijkcijfers vrij

Videostreamingdienst Netflix heeft voor het eerst gedetailleerde kijkcijfers bekendgemaakt van duizenden van zijn programma's en films. Het kijkcijferrapport, dat volgens Netflix vanaf nu elke zes maanden zal worden gepubliceerd, is een grote ommekeer in het beleid van het bedrijf dat deze gegevens in het verleden juist niet wilde delen met de buitenwereld en vooral niet met de concurrentie.

"Dit is een grote stap voorwaarts voor Netflix en onze industrie", meldde het bedrijf in een persbericht. "Wij geloven dat de kijkinformatie in dit rapport, makers en onze branche diepere inzichten zal geven in ons publiek, en wat hen aanspreekt."

The Night Agent

Sinds 2021 brengt Netflix al wekelijkse Top 10-lijsten uit en een regelmatig bijgewerkte categorie van populairste shows. Maar de tweejaarlijkse nieuwe publicatie, getiteld 'What We Watched: A Netflix Engagement Report" gaat verder. Het rapport bevat gegevens voor alle programma's die meer dan 50.000 uur door Netflix-gebruikers zijn bekeken. Dat zijn in totaal 18.000 titels, ofwel 99 procent van alle kijkuren op Netflix.

De gegevens bestrijken alleen de periode januari tot en met juni 2023, wat betekent dat films en series die in die periode zijn uitgebracht het beter deden. Bovenaan de hitlijsten stond het eerste seizoen van The Night Agent, een Amerikaanse actiethriller die in maart debuteerde en wereldwijd meer dan 812 miljoen kijkuren trok.

'Geen routekaart'

Andere spraakmakende Netflix-titels die goed presteerden waren Wednesday, You en de Bridgerton spin-off-serie Queen Charlotte. Niet-Engelstalige programma's waren goed vertegenwoordigd en genereerden 30 procent van alle kijkcijfers. Met name Koreaanse en Spaanstalige titels scoorden goed.

Het gebrek aan transparantie over de kijkcijfers van de streamingplatforms leverde al lange tijd kritiek op van schrijvers en acteurs en speelde een grote rol bij de Hollywood-stakingen eerder dit jaar. In een gesprek met verslaggevers ontkende mede-topman Ted Sarandos van Netflix echter dat het nieuwe initiatief het gevolg was van gesprekken met de vakbonden. Hij zei dat Netflix in de beginjaren "geen routekaart wilde bieden aan toekomstige concurrenten" door deze waardevolle gegevens te delen.