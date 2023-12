Dramaserie over iconisch Amsterdams bordeel Yab Yum in de maak

Dutch FilmWorks en de productiehuizen Hazazah Pictures en Dingie werken aan een dramaserie over het Amsterdamse bordeel Yab Yum. De serie komt tot stand in samenwerking met oprichter Theo Heuft en zijn vrouw Monique Rusch. Heuft was bijna 25 jaar lang de eigenaar van het wereldberoemde bordeel. De serie is gebaseerd op zijn verhalen en memoires en bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. De casting en de opnames staan voor 2024 gepland. Yab Yum was in de jaren zeventig, tachtig en negentig het bekendste bordeel van Nederland, en misschien wel van de wereld. De roemruchte club, gevestigd in een 17e-eeuws grachtenpand aan de Amsterdamse Singel, werd in 1976 opgericht door Theo Heuft die het eind jaren negentig verkocht. Uiteindelijk werd Yab Yum in 2008 op last van de gemeente gesloten, nadat er vermoedens waren van criminele activiteiten. "Yab Yum stond bekend om zijn luxe en het feit dat geen wens er te gek was", stellen de makers. "Rijke zakenmannen, bekende Nederlanders en uiteindelijk ook steeds meer mensen uit de onderwereld behoorden tot de clientèle." De serie vertelt zowel het verhaal van Heuft als de markante geschiedenis van de club zelf, haar personeel en haar klanten. Eerder werd er al een documentaire gemaakt over het roemruchte bordeel. Het script wordt geschreven door Luuk van Bemmelen en Martijn Hillenius en de regie is in handen van Jelle de Jonge. Waar en wanneer de serie te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.