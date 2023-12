Politiechef: PowNed kon spannende situatie verwachten op Ameland

Omroep PowNed had volgens politiechef van Noord-Nederland Martin Sitalsing kunnen verwachten "dat er misschien een spannende situatie zou ontstaan" bij hun komst naar Ameland tijdens het sunneklaasfeest. De chef zei dit tegen Omrop Fryslân, waarbij hij ook aangaf dat PowNed daarom hun plannen beter van tevoren had kunnen doorgeven aan de politie. "Dan hadden we iets kunnen organiseren en naar believen kunnen handelen." "Het staat de beste man vrij om dat te zeggen", reageert PowNed-hoofdredacteur Dominique Weesie tegen het ANP. "Maar we hebben het de week ervoor al aangegeven bij de burgemeester, met de vraag 'kunnen jullie de veiligheid garanderen? Want over een week willen we komen kijken, omdat het ons intrigeert'. Dus hij kan nu stoere woorden bezigen, maar hij had ons beter gelijk kunnen helpen." Daarbij zegt Weesie dat je in het filmpje duidelijk ziet dat de politie de ploeg al controleert voordat die de boot op gaat. "Dus we werden voorafgaand al gecontroleerd door de politie, op de boot was politie en op het eiland ook. Daarbij vind ik het heel apart dat we van tevoren moeten aangeven dat we komen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put, zo komt dit een beetje op mij over." Aangifte Politiechef Sitalsing benadrukt wel tegen Omrop Fryslân dat hij niet vindt dat PowNed de agressie van Amelanders over zichzelf heeft afgeroepen. "Journalisten moeten hun werk op een veilige manier kunnen doen", zegt hij. "We gaan uitzoeken wat er precies gebeurd is. Er ligt een aantal aangiftes bij het OM." Woensdag werd bekend dat er een derde aangifte ligt vanuit PowNed naar aanleiding van de ongeregeldheden rond het sunneklaasfeest vorige week. De cameraploeg van PowNed was op het eiland om verslag te doen van de lokale viering van Sinterklaas, waarbij buitenstaanders in principe niet welkom zijn. Bij de poging verslag te doen werden de journalisten belaagd en zou een auto zijn beschadigd.