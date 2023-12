Oprah geeft toe medicijn te gebruiken om af te vallen

Oprah gebruikt een medicijn op recept van de dokter om haar te helpen bij het behouden van een stabiel gewicht. Dat vertelt ze in een gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People. "Het feit dat er een medisch goedgekeurd medicijn is voor het behouden van je gewicht en gezond blijven, voelt als een opluchting, als een cadeautje. En niet als iets waarachter ik me moet verschuilen en waar ik weer belachelijk voor gemaakt kan worden", zegt de presentatrice. "Ik gebruik het nu wanneer ik het gevoel heb dat ik het nodig heb. Als een middel om niet te jojoën." Oprah zegt ook dat ze er klaar mee is dat ze altijd schaamte heeft gevoeld als het op haar gewicht aan kwam. "Het was 25 jaar lang een publieke sport om mij te kakken te zetten. Ik ben beschuldigd en belachelijk gemaakt, en ik maakte mezelf ook belachelijk en voelde me schuldig. Het heeft vijf decennia lang mijn brein beheerst, het jojoën en de vraag waarom ik dit niet kon overwinnen. Ik was ervan overtuigd dat wilskracht mijn zwakte was. Maar dat is niet meer zo."