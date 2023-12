Team Oogappels neemt het in 2 voor 12 op tegen team Avondshow

In de eindejaarsspecial van de quiz 2 voor 12 nemen teams van Oogappels en De Avondshow met Arjen Lubach het tegen elkaar op. Dat heeft BNNVARA vrijdag laten weten. Astrid Joosten had eerder al gemeld dat er op 31 december een speciale editie van de iconische quiz te zijn zou zijn. Het team van Oogappels bestaat uit regisseur Will Koopman en actrice Malou Gorter. Het team van De Avondshow bestaat uit Diederik Smit en Tex de Wit, twee vaste 'correspondenten' in het programma. Het programma is te zien om 23.00 uur op NPO2. Opvallend is dat op NPO1 op dat moment ook een programma van BNNVARA te zien is, de oudejaarsconference van Micha Wertheim. De omroep laat desgevraagd weten dat dit "zeker niet gebruikelijk is. Maar gelukkig is alles ook later terug te kijken." 2 voor 12 is een van de langst lopende televisiequizzen van Nederland. Het programma wordt uitgezonden sinds 1971. Joosten presenteert de kennisquiz al sinds 1991. In het programma nemen twee teams van twee personen het tegen elkaar op in twaalf vragen, die over allerlei onderwerpen kunnen gaan. Het is niet de eerste maal dat BNNVARA een speciale editie van 2 voor 12 initieert. In 2021, toen het programma een halve eeuw bestond, speelden in één week twintig bekende Nederlanders tegen elkaar.