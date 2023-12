Prins Harry was slachtoffer hacking en krijgt schadevergoeding

Prins Harry is slachtoffer geworden van hacking. Dat oordeelde het hooggerechtshof in Londen vrijdag in de zaak van de prins tegen Mirror Group Newspapers (MGN). De hertog van Sussex krijgt een schadevergoeding van 140.600 pond, zo'n 163.000 euro.

De prins had de uitgever van de kranten Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People aangeklaagd omdat de tabloids zijn telefoon zouden hebben afgetapt. Van de 33 besproken artikelen is bij vijftien artikelen sprake geweest van "telefoonhacking" of "andere onwettige informatievergaring", oordeelt het hof volgens verschillende Britse media.

Harry stelde dat hij sinds 1996 in totaal vijftien jaar is afgeluisterd. De zoon van koning Charles eiste een schadevergoeding van 440.000 pond, omgerekend ruim 511.000 euro.

MGN ontkende dat de informatie voor de verhalen illegaal is verkregen. "We zijn blij met de uitspraak van vandaag, die het bedrijf de nodige duidelijkheid geeft om verder te gaan na gebeurtenissen die vele jaren geleden plaatsvonden", zegt de uitgever in een verklaring. "Waar historisch wangedrag heeft plaatsgevonden, bieden we onze onvoorwaardelijke excuses aan, hebben we onze volledige verantwoordelijkheid genomen en hebben we een gepaste compensatie betaald."