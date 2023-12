CIDI: wat Johan Derksen zei blijft abject, hopelijk denkt hij voortaan na

Het CIDI, de organisatie die opkomt voor de belangen van Joodse mensen, snapt dat het Openbaar Ministerie Johan Derksen niet vervolgt. Maar zijn uitspraken in het programma Vandaag Inside blijven volgens CIDI-directeur Naomi Mestrum "verwerpelijk, walgelijk en polariserend". Dat stelt zij vrijdag in een reactie op de bekendmaking dat het OM de aangiften tegen Derksen over zijn uitspraken over Israël seponeert. Het OM vervolgt Derksen niet voor de uitlatingen. Meerdere mensen hadden aangifte gedaan wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat. Volgens het OM werd uit de context duidelijk dat Derksen niet "de Joden" bedoelde, zoals hij zei, maar de regering van Israël. Kritiek op de staat Israël is niet strafbaar, oordeelt het OM. "Ik begrijp dat het OM de zaak seponeert", stelt Mestrum. "Maar laten we hopen dat Derksen wel iets heeft geleerd. Als publiek persoon heeft hij de verantwoordelijkheid om niet bij te dragen aan een verdere polarisatie van de samenleving, zeker in een kwestie als deze. Als je 'Joden' zegt waar je de staat Israël bedoelt, dan ben je misschien niet in overtreding. Maar het getuigt wel van te weinig onderscheidend vermogen." Frans Klein, de directeur televisie bij Talpa, zei nadat meerdere maatschappelijke organisaties kritiek uitten op Derksen open te staan voor een gesprek met maatschappelijke organisaties over de Talpa-coryfee. Dit gesprek heeft na ruim twee maanden nog niet plaatsgevonden, laat het CIDI weten.