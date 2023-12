Gérard Depardieu dreigt hoge Franse onderscheiding te verliezen

De Franse filmster Gérard Depardieu raakt mogelijk de hoogste Franse onderscheiding kwijt. Cultuurminister Rima Abdul Malak zei vrijdag tegen televisiezender France 5 dat een procedure is gestart om te beslissen of de acteur zijn Légion d'Honneur mag behouden. De cultuurminister veroordeelde "schokkende uitspraken" van Depardieu in een onlangs verschenen documentaire. Daarin is te zien hoe de acteur zich herhaaldelijk misdraagt. Hij maakt vrouwonvriendelijke opmerkingen en ook een jong meisje blijft niet bespaard van obscene uitspraken. De 74-jarige Depardieu is een van de bekendste acteurs van Frankrijk en kreeg de Légion d'Honneur in 1996 uit handen van toenmalig president Jacques Chirac. Hij is onder meer bekend van zijn hoofdrol in Cyrano de Bergerac, Green Card en als Obelix. Depardieu is de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur komen te liggen om beschuldigingen van onder meer verkrachting. Eerder dit jaar schreef de acteur in een open brief dat hij nog nooit een vrouw heeft misbruikt.