Rachel Hazes gaat gecremeerde kroketten in doodskistjes verkopen

Rachel Hazes, de weduwe van André Hazes, gaat een brasserie beginnen in Torremolinos. Van een gerecht is al bekend dat het op de kaart zal staan. “Ik ga uiteraard kroketten verkopen. Ik heb zelfs speciale bakjes besteld waarin ze komen te liggen. Ik serveer kroketten in een plastic doodskistje. Dat is toch humor”

De combinatie Hazes-gecremeerde kroket werd eerder dit jaar beroemd toen mevrouw Hazes een proces begon tegen roddeltante Yvonne Coldeweijer. Ze eiste in januari een acuut verbod op haar bijnaam ‘gecremeerde kroket’. Ze won de zaak en Coldeweijer mocht de bijnaam niet meer gebruiken op straffe van een dwangsom. Hazes won de rechtszaak, maar stond Coldeweijer daarna toe haar gecremeerde kroket te noemen. Heel Nederland noemde Hazes inmiddels zo.

Rachel beweert dat ze nooit heeft gebaald van die bijnaam. “Ik heb het nooit een probleem gevonden dat mensen mij een gecremeerde kroket noemden. Die rechtszaak tegen Yvonne Coldeweijer ging puur over het feit dat ik ervan werd beschuldigd een brief van mijn zoon André junior te hebben doorgespeeld.”

Binnenkort zijn de gecremeerde kroketten dus te koop in Torremolinos.