Joop van den Ende vindt overname RTL door DPG ‘fantastisch’

Joop van den Ende juicht de voorgenomen overname van RTL door DPG van harte toe. Dat zegt de tv- en theaterproducent in het programma WNL Op Zondag. De 81-jarige mediamagnaat noemt het "fantastisch" en "heel belangrijk" dat het Belgische DPG van plan is om RTL Nederland over te nemen. Nederland heeft volgens Van den Ende ooit de fout gemaakt om commerciële televisie te weren. "De televisie moest van de publieke omroep blijven. Het weren van commerciële zenders was als een soort muur bouwen." In België werd dat niet gedaan en kregen kranten juist de kans om hun advertentie-inkomsten door middel van televisie terug te winnen. Het zorgde volgens Van den Ende voor "vet op de botten". Hij vindt dan ook dat Nederland deze kans niet moet laten gaan, zeker met het oog op concurrentie van buitenaf. "Nu komen alle Nederlandse kranten en de commerciële televisie in handen van de Vlamingen, maar het zou raar zijn als je dat concurrentie noemt", vindt Van den Ende. "Het is allebei Nederlands taalgebied. De concurrentie is niet België, maar de wereld. Vooral de Amerikanen, vooral de grote streamingdiensten. Dan moet je sterk zijn. Dit moet doorgaan om sterk te zijn, om concurrent te zijn tegen die grote Amerikaanse partijen. Dus ik ben het ermee eens."