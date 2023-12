Familie Gérard Depardieu spreekt van ‘ongekende samenzwering’

De familie van Gérard Depardieu vindt dat er een "ongekende samenzwering" gaande is tegen de Franse acteur die beschuldigd wordt van verkrachting en daarnaast ongepaste seksuele opmerkingen zou hebben gemaakt. In een brief die zondag is gepubliceerd in de Franse krant Le Journal du Dimanche, spreken meerdere familieleden zich uit over de zaak. Onder hen is ook actrice Julie Depardieu, de dochter van Gérard.

"Natuurlijk zijn wij ook vaak geschokt door de uitspraken van Gérard, maar onze vader/opa/oom is het doelwit van een ongekende samenzwering", staat er in de brief. Er zijn meerdere beschuldigingen van onder meer aanranding tegen de acteur gedaan. Depardieu zelf ontkent alle aantijgingen. "Privé met zijn kinderen is hij extreem bescheiden, fijngevoelig en zelfs een beetje preuts", meent zijn familie. Eerder dit weekend werd bekend dat Depardieu's ereburgerschap van het dorp Estaimpuis in het Belgische Henegouwen werd afgenomen om de ongepaste seksuele opmerkingen die hij in een onlangs verschenen documentaire maakte. Ook liet de acteur via zijn advocaten weten dat hij de hoge Franse onderscheiding die hem was toebedeeld, "ter beschikking" heeft gesteld aan de minister.