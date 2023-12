Penélope Cruz liet doorbraak in VS schieten om seksscènes

Penélope Cruz wees op 20-jarige leeftijd de eerste kans op een doorbraak in de Verenigde Staten af toen ze erachter kwam dat ze voor een film naakt seksscènes moest spelen. Dat vertelt de nu 49-jarige Spaanse in de podcast Five Things With Lynn Hirschberg.

Cruz moest voor haar casting destijds een contract tekenen met daarin een clausule dat ze een aantal seksscènes moest spelen. Dit kwam voor de beginnende actrice toen als een verrassing. "Ik was geschokt, want dat stond niet in het script", herinnert Cruz. "Ik vond dat spelletje niet leuk, ik vond het niet leuk dat me dat niet was verteld voordat ik op een vlucht van 14 uur stapte." De actrice weigerde om het contract te tekenen, maar deed alsnog auditie voor de film. "Ik zei: 'Luister, de waarden die mijn ouders mij hebben geleerd betekenen veel voor me en dit is een test. Het is niet goed of fout om die scènes te doen. Het probleem is dat jullie me dat niet vertelden voordat ik op het vliegtuig stapte en me een ander script stuurden. Ik wil nu auditie doen voor het script dat jullie me vorige week stuurden'." Volgens Cruz kon ze aan de gezichten van de castingregisseurs zien dat ze wisten dat het waar was wat ze zei. "En ik wist dat ik de rol toch niet zou krijgen, omdat de regisseur heel boos was dat ik niet had getekend. Het was jammer, maar ik wist dat ik het juiste had gedaan. Het was het moment waarop ik het trotst was dat ik iets had bereikt in mijn carrière. Ik zou later nog wel seksscènes spelen, maar op dat moment was ik er nog niet klaar voor. Maar het was een trots moment voor me. Ik werd beste vrienden met mezelf. Ik kreeg de rol niet, maar daar gaf ik niets om."