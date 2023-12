Staking DPG en Mediahuis na beter cao-bod van de baan

Titels van DPG Media en Mediahuis gaan dinsdag niet staken, omdat een beter cao-bod is gedaan. De werkgevers hebben aan de eisen van het gestelde ultimatum wat betreft de koopkrachtcompensatie voldaan, meldt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) die de actie coördineert. Werkgevers hadden tot maandag 12.00 uur de tijd om te reageren op hun laatste ultimatum, anders zouden verschillende kranten en nieuwssites een halve dag het werk neerleggen. Het laatste ultimatum is woensdag naar werkgevers gestuurd "met als eis dat het eindbod van de werkgeversdelegatie wordt ingetrokken en we opnieuw kunnen onderhandelen over een eenjarige cao met een fatsoenlijke koopkrachtcompensatie, die ook van toepassing is op alle freelancejournalisten", aldus de NVJ eerder. "Aan de NVJ-ultimatumeisen zijn voldaan omdat DPG en Mediahuis hun 'eindbod' naar voren hebben gehaald en per 1-1-2024 invoeren", meldt een NVJ-woordvoerster maandag aan de actiecomités van verschillende redacties. Dat geldt ook voor freelancers. De journalisten krijgen er gemiddeld 9,4 procent bij in dit nieuwe bod. In 2025 worden salarissen met 2 procent verhoogd, opnieuw ook voor freelancers. Mocht de inflatie meer dan 4 procent zijn in 2025, dan gaan de partijen weer met elkaar in gesprek over inflatiecompensatie voor dat jaar. Startpunt "Het was de uitdrukkelijke wens van werkgevers om 2025 te betrekken in de cao-afspraak", meldt de NVJ. Het bod wordt verder besproken met de werkgevers, laat de NVJ weten. Dit is "een startpunt waaronder we niet gaan zitten voor DPG- en Mediahuis-werknemers en freelancers". Het proces komt nu "in een iets rustiger vaarwater", zegt de woordvoerster. "We zullen echt nog wat moeten bevechten aan de cao-tafel én freelancetafel, maar daar komen we dan op terug begin januari." De NVJ is blij dat een mogelijke staking nu is afgewend. Naast het neerleggen van het werk, zou ook een manifestatie plaatsvinden in het TOBACCO Theater in Amsterdam. Begin oktober hielden honderden journalisten een 'koffiepauze' voor het DPG Media-gebouw in Amsterdam uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Vorige maand legden zo'n duizend journalisten van onder meer de Volkskrant, NRC en Het Financieele Dagblad een uur het werk neer.