NPO en Op1 zeggen verder niets over gesprekken

Zowel de NPO als de redactie van talkshow Op1 doet geen mededelingen meer over de gesprekken die hebben plaatsgevonden en die nog zullen plaatsvinden. Dat hebben woordvoerders van de NPO en Op1 aan het ANP laten weten. Twee weken geleden meldde het AD dat Op1 begin 2024 stopt, maar dit was bij de medewerkers van het programma zelf nog niet bekend. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakte het nieuws de volgende dag wereldkundig via een persbericht. Het feit dat de redactie niet al eerder op de hoogte was gesteld van het besluit van de NPO leidde tot woedende reacties, ook van de drie omroepen die het programma maken. "We hebben gesprekken gevoerd, en er vinden nog gesprekken plaats", meldt een zegsman van Op1 namens de redactie. "Voorlopig communiceren we daar niets meer over." De NPO staat er ook zo in, bevestigt een woordvoerder. Ook de NVJ en demissionair staatssecretaris voor Cultuur en Media Steven van Weyenberg veroordeelden de gang van zaken. NPO-baas Frederieke Leeflang had vorige week meerdere gesprekken, met de betrokken omroepen, een afvaardiging van Op1 en de voltallige redactie.