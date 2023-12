Staatssecretaris besluit definitief dat ON! mag blijven uitzenden

Ongehoord Nederland (ON!) verliest zijn vergunning niet en mag dus blijven uitzenden, meldt demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Media) aan de Tweede Kamer. Zijn voorganger Gunay Uslu oordeelde eind november dat de juridische basis te dun was om mee te gaan met dit verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Haar voorlopige besluit is definitief gemaakt door Van Weyenberg nadat betrokken partijen enkele weken de kans hebben gekregen om te reageren. De staatssecretaris zegt dat de reacties die hij heeft ontvangen hem niet op andere gedachten hebben gebracht. De NPO had de staatssecretaris verzocht om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken, omdat de omstreden omroep van Arnold Karskens onvoldoende zou samenwerken. Ongehoord Nederland heeft beterschap beloofd en zal "blijvend moeten laten zien" hier serieus werk van te maken, zegt Van Weyenberg. Hij verwacht bovendien dat ON! zich houdt aan de journalistieke code van de NPO. De keuze om deze code te onderschrijven is momenteel nog vrijwillig. De staatssecretaris wil dit verplichten. "Als je de code niet naleeft, zou dat een expliciete reden moeten zijn om aan een omroep een sanctie op te leggen." Van Weyenberg wil dit overleggen met de NPO, het College van Omroepen en het Commissariaat voor de Media.