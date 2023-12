Journalistiek genootschap wil dat HEMA term hoofdredacteur schrapt

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren wil dat HEMA stopt met het gebruiken van de titel hoofdredacteur. Dat schrijft voorzitter Corine de Vries in een brief aan het bedrijf. HEMA maakte dinsdag bekend Jildou van der Bijl aan te stellen als hoofdredacteur op de marketingafdeling. Van der Bijl werkte eerder als hoofdredacteur en creatief directeur bij LINDA.

Het genootschap is "onaangenaam verrast" over het besluit. De hoofdredacteuren vinden het onverstandig dat een commercieel bedrijf deze functietitel gebruikt. "Het gebruik van de functietitel hoofdredacteur binnen een commerciële context wekt verwarring bij het publiek en kan worden gebruikt tegen de journalistiek", schrijft De Vries. Ze vervolgt dat journalisten al regelmatig worden gezien als verlengstuk van de overheid of grote bedrijven, of dat ze daarvan worden beschuldigd. Het genootschap noemt het daarom "schadelijk voor de journalistiek" dat HEMA deze term gebruikt en verzoekt het bedrijf daarmee te stoppen. HEMA reageert daarop in een mail aan De Vries dat het niet de bedoeling is de journalistiek te schaden."Ook wij achten een bloeiende, sterke en onafhankelijke journalistiek cruciaal", schrijft het hoofd communicatie woensdagmiddag. Maar, vervolgt ze, "de term wordt ook vaak gebruikt binnen het communicatievak". Het bedrijf heeft volgens haar bewust voor de functienaam hoofdredacteur gekozen om duidelijk te maken dat Van der Bijl zich gaat richten op het vertellen van verhalen. Daarom stopt HEMA niet met het gebruiken van de titel. "Het zal altijd meer dan duidelijk zijn dat de magazines en alle andere uitingen via onze kanalen HEMA als afzender hebben en het dus geen onafhankelijke journalistieke producties zijn."