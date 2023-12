Oud-worstelaar Hulk Hogan en vrouw laten zich dopen

Voormalig worstelaar en realityster Hulk Hogan heeft zich laten dopen. De 70-jarige Amerikaan liet via Instagram weten dat hij dat woensdag heeft laten doen tijdens een speciale ceremonie in een kerk in Florida. In het bericht beschrijft hij het als "de grootste dag van zijn leven". Hogans vrouw Sky Daily werd ook gedoopt. Op de beelden die Hogan deelt is te zien hoe zij volledig onder water gaan in een bad. De worstellegende trouwde in september met zijn 25 jaar jongere partner. Het is zijn derde huwelijk. Uit zijn eerste huwelijk met Linda Claridge kreeg hij twee kinderen, Brooke en Nick. Het gezin was een tijdlang te zien in de realityserie Hogan Knows Best.