Ali B-proces start in juni, tien jaar na ‘verkrachten’ Ellen ten Damme

Het zedenproces tegen Ali B- gaat in juni 2024 van start, bijna precies tien jaar nadat hij zijn eerste vermeende zedenslachtoffer maakte: Ellen ten Damme. “Dat was in 2014 in Marokko.”

De verdenking tegen Ali behelst in totaal drie verschillende feiten: verkrachting (augustus 2018 te Heiloo), aanranding (mei 2018 te Amsterdam) en verkrachting (april 2014 te Marokko). De verdenking van aanranding is gerelateerd aan de horrortalentenjacht The Voice of Holland, de verkrachting in Marokko betreft dus Ellen ten Damme.

Ellen heeft geen aangifte gedaan, maar heeft wel een verklaring afgelegd bij de politie. “Om die mensen te steunen die al hun verhaal hebben gedaan. Ik zelf heb er helemaal niks aan om dat te doen. Maar in het kader van het algemeen belang, denk ik wel dat ik iets moet doen”, zei ze vorig jaar.