De vrouw die Charlie Sheen woensdag aanviel in zijn huis in Malibu had een "dodelijk wapen" bij zich. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De belager, een buurvrouw, is aangehouden. Ze zou zijn hemd hebben gescheurd en hebben geprobeerd hem te wurgen.

Wat precies het motief wat, is niet bekend. Sheen, bekend van onder meer de sitcom Two and a Half Men, bleef bij de aanval ongedeerd.

TMZ meldde vrijdag al dat het niet de eerste keer zou zijn dat de twee elkaar in de haren zijn gevlogen.