Dankbaarheid overheerst bij Trijntje Oosterhuis na dood vader

Trijntje Oosterhuis zal haar eerder dit jaar overleden vader Huub tijdens de feestdagen extra missen. "Het zullen rare dagen worden", zegt de zangeres in AD-magazine Mezza. "Aan de andere kant: als ik eraan denk wat voor leuke vader ik vijftig jaar lang heb gehad... dat gevoel overheerst het rouwproces", stelt Oosterhuis. "Mijn vader was een zorgzame man die me zelfvertrouwen gaf. Als kind heb je altijd wel irritaties ten aanzien van je ouders, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit met mijn vader in botsing ben gekomen over iets wezenlijks. Mede dankzij hem voel ik me een heel sterke vrouw." "Na zijn overlijden ben ik niet in duizend stukjes aan diggelen gegaan, en ik ben ook niet in een gapend gat gevallen", vervolgt Oosterhuis. "Ik ben vooral dankbaar voor wat hij me heeft gebracht en geleerd." Huub Oosterhuis overleed begin april op 89-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed. Hij was een bekende theoloog, dichter en liedschrijver.