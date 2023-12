Economen rekenden uit hoe rijk de Home Alone-familie écht is

Ze wonen in een kast van een huis, boeken tripjes naar Parijs en Florida, dat de familie in Home Alone het niet slecht heeft, is wel duidelijk. Maar hoe rijk zijn ze nu echt? Stinkend rijk, weten economen aan The New York Times te vertellen.

De McCallisters zouden tot de 1 procent rijkste Amerikanen behoren. Vooral hun huis maakt dat duidelijk. Dat zou in 1990, toen de eerste Home Alone-film uitkwam, alleen te betalen zijn met een inkomen van meer dan 300.000 dollar per jaar, het equivalent van 665.000 dollar nu. Een dergelijk huis zou in deze tijd zeker 2,4 miljoen dollar kosten.

De familie, die zoon Kevin per ongeluk vergeet mee te nemen naar Parijs, is dus verre van een doorsnee Amerikaans gezin. Niet gek dus dat de inbrekers juist hun huis uitkiezen om in te breken. Gelukkig is Kevin (acteur Macaulay Culkin) hen steeds te slim af.