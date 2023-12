Van Rossem: interesseert me geen bal wie De Slimste gaat doen

Maarten van Rossem heeft geen enkel idee over wie hem moet gaan opvolgen als eenmansjury in De Slimste Mens. "Ik wil ook geen idee hebben. Het interesseert me geen bal wie het wordt", zei de historicus zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Van Rossem zou ook niet weten waar zijn opvolger aan moet voldoen. "Ik ben onvervangbaar, dus ze zullen iets nieuws moeten vinden", vervolgde hij. Het jurylid gaf later desondanks toch een tip. Zijn opvolger moet niet met opzet leuk gaan zitten doen. Van Rossem noemt dat "een ziekte op tv. Expres leuk moeten doen is ronduit rampzalig." Eerder dit jaar werd bekend dat Van Rossem en presentator Philip Freriks na het winterseizoen van 2024-2025 stoppen met de populaire quiz. Na het huidige seizoen, dat momenteel op tv loopt, volgen nog twee series. Freriks en Van Rossem maken het programma al sinds 2012. Herman van der Zandt wordt de nieuwe presentator.